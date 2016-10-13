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Оставив разрушения в Одессе, циклон отправился дальше по Украине

опубликовано alex1943 в Чт, 13/10/2016 - 16:55 Новость: тема тэги гео
v odesse
Балканский циклон, накрывший Одессу в среду, 12 октября, оставил заметные следы на улицах города. По предварительным данным, под его напором рухнули более 700 деревьев и два высотных строительных крана, раздавлены несколько автомобилей, погибли два человека, улицы города усыпаны сорванными рекламными щитами и снесенной с крыш домов кровлей.

Синоптики утверждают, что за сутки в Одессе выпала трехмесячная норма осадков, ряд улиц города все еще затоплены водой, и жители передвигаются по ним на лодках. Одесские журналисты запечатлели момент, когда семья района Пересыпи приплыла в магазин на лодке. Мама с двумя детьми, словно в Венеции, отправилась за покупками вплавь по улице (см. фото).

В четверг, 13 октября, непогода и шторм после Одессы продолжают победное шествие по территории Украины. Циклон из Одессы переместился в Николаев и Запорожье. В Николаеве штормовой ветер и проливные дожди привели уже к остановке движения нескольких троллейбусных маршрутов. Жителям Запорожья по радио и ТВ настоятельно не рекомендуют не выходить из дома без резкой на то необходимости.

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