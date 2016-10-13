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Тернопольские учителя не получают зарплату три месяца

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 17:33 Новость: тема тэги гео
Митинг

В Тернополе сегодня пикетировали преподаватели и студенты профтехобразовательных училищ области. Они пришли под стены облгосадминистрации. В руках люди держали плакаты с надписями «Не нарушайте наши права отдайте заработанные деньги», «Выплатите работникам зарплату, а ученикам стипендию», «Я украинец, а не нищий».

Протестующие требовали от властных структур и Порошенко обратить внимание на проблемы профессионально-технического образования. По словам педагогов, уже более 3 месяцев им не выплачивают зарплат, а ученикам стипендий.

Проблемы с финансированием профессионально-технической сферы области возникли после того, как полномочия по содержанию училищ передали из государственного на местные бюджеты. В частности, из-за финансовых проблем педагоги вместе с учениками пикетировали Тернопольскую облгосадминистрацию в марте.

Председатель облсовета Виктор Овчарук, который вышел к митингующим, предложил сформировать обращение к правительству.

По словам чиновников, область ожидает очередных дотаций из Киева, часть из которых обещают направить на погашение задолженности.

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