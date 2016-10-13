Запад хочет от Украины видеодоказательства преступлений «пророссийских боевиков» на Донбассе, а их нет

В Днепропетровске (после декоммунизации это город Днепр — ред.) во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, украинскую сторону застали врасплох вопросом о видеодоказательствах «российской агрессии» на Донбассе.

Несмотря на постоянные доклады украинских военных об обстрелах со стороны «пророссийских боевиков», несущих смерть и разрушения, Украина почему-то не предоставляет соответствующую «картинку». Об этом в соцсети сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

По его словам, французский депутат Ги-Мишель Шово из правящей Социалистической партии Франции, поддерживающей Украину в Нормандском формате и Минском процессе, спросил, почему в Европе не видят «картинки» об агрессии России на территории Украины?

«Короче говоря, чтобы активнее помогать Украине и формировать соответствующее отношение общества и политикума в странах НАТО, Западу нужна «картинка» о преступлениях России на Донбассе. Как бы слова – это хорошо, но в наш век информационных технологий и масс-медиа этого, мягко говоря, не совсем достаточно», - написал Тымчук.

По его словам, вопрос французского депутата застал представителей Украины, где присутствовал и сам Тымчук, врасплох. Ведь в Министерстве информполитики Украины рассказывают о больших успехах на информационном фронте.