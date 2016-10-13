Этой зимой украинцам придется экономить еще больше, — эксперты

Украинцы начинают экономить на еде. Среди причин такой экономии эксперты называют подорожание продуктов и высокие коммунальные тарифы. Отопительный сезон только начался, а из продовольственных корзин уже исчезает мясо, рыба соки и даже молоко. Однако специалисты прогнозируют: это только начало, и зимой людям придется экономить еще больше.

Киевлянка Екатерина рассказывает: семья экономит на одежде, отдыхе, развлечениях и даже фруктах.

«Если раньше мы ели котлеты и мясо, то сейчас вермишель и сосиски. Иногда пьем молоко. Поскольку сейчас начался отопительный сезон, соответственно, цены на коммуналку вырастут, поэтому стараемся откладывать. Рацион всего вкусного и полезного сокращается», — говорит Екатерина.

По данным Ассоциации поставщиков, за последние два года украинцы в шесть раз меньше стали покупать импортные товары. Теперь в потребительских корзинах отечественные макароны, крупы и картофель.

«Сейчас дорогие товары заменяют на более дешевые. Например, если раньше покупали мясное филе, то теперь большинство перешло на мясо дешевых сортов. Те, кто не может купить телятину или свинину, покупают курятину. Те, кто раньше мог позволить себе только мясо птицы, начали покупать яйца», — отмечает директор Украинской Ассоциации поставщиков Андрей Дорошенко.

За последние полгода украинцы стали покупать продуктов на 15 процентов меньше.

Уже в этом месяце за коммунальные услуги придется выложить на несколько сотен гривен больше, чем в прошлом году. Только за отопление суммы в платежках вырастут вдвое, поскольку в октябре украинцы впервые будут платить по новым тарифам.