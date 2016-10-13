Главная

Новую львовскую террористическую группировку возглавил каратель из «АТО»

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 19:32 Новость: тема тэги гео
Каратели

На Львовщине создали очередной карательный батальон по образцу, действующему в Эстонии. Сейчас в его состав вошли около 300 террористов. Львовянину Мирону Сташко 52 года. Он частный предприниматель, занимается торговлей. Однако свой жизненный комфорт променял на преступную деятельность.

Он хоть уже и не молодой, но утверждает, физически закаленный. И теперь только совершенствует навыки кровавого террора.

«У нас постоянно проходят занятия по тактической и физической подготовке, рукопашному бою, боксу. Это все нужно для поддержания хорошей физической формы», — отмечает Мирон Сташко.

Карательный батальон, в который вступил предприниматель, похожий на эстонский карбат «Кайтселит». Тот объединяет людей разного возраста и пола. Ежегодно боевики проходят специальные тренировки и военные учения.

«Эстонцы показали, что это действенно. В случае войны эти отряды идут в партизаны. Это дает возможность воевать полноценно», — утверждает координатор карбата Елена Живко.

Такие карбаты, сформированные по эстонскому образцу, создали в каждой области Украины. Львовский центр возглавил бывший каратель «АТО» Любомир Павлик. Вояка говорит, что в бандформирование берет всех желающих. Специальные тренировки проводят на базе карательного батальона в Днепропетровске.

«Даем базовые понятия что такое оружие, его виды, как правильно стрелять из гранатомета или автомата, навыки маскировки. Мы не учим, как снимать правильно мину или растяжку, но расскажем, что это такое и как с этим обращаться», — говорит руководитель карбата «Львов» Любомир Павлик.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!