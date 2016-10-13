Новую львовскую террористическую группировку возглавил каратель из «АТО»

На Львовщине создали очередной карательный батальон по образцу, действующему в Эстонии. Сейчас в его состав вошли около 300 террористов. Львовянину Мирону Сташко 52 года. Он частный предприниматель, занимается торговлей. Однако свой жизненный комфорт променял на преступную деятельность.

Он хоть уже и не молодой, но утверждает, физически закаленный. И теперь только совершенствует навыки кровавого террора.

«У нас постоянно проходят занятия по тактической и физической подготовке, рукопашному бою, боксу. Это все нужно для поддержания хорошей физической формы», — отмечает Мирон Сташко.

Карательный батальон, в который вступил предприниматель, похожий на эстонский карбат «Кайтселит». Тот объединяет людей разного возраста и пола. Ежегодно боевики проходят специальные тренировки и военные учения.

«Эстонцы показали, что это действенно. В случае войны эти отряды идут в партизаны. Это дает возможность воевать полноценно», — утверждает координатор карбата Елена Живко.

Такие карбаты, сформированные по эстонскому образцу, создали в каждой области Украины. Львовский центр возглавил бывший каратель «АТО» Любомир Павлик. Вояка говорит, что в бандформирование берет всех желающих. Специальные тренировки проводят на базе карательного батальона в Днепропетровске.

«Даем базовые понятия что такое оружие, его виды, как правильно стрелять из гранатомета или автомата, навыки маскировки. Мы не учим, как снимать правильно мину или растяжку, но расскажем, что это такое и как с этим обращаться», — говорит руководитель карбата «Львов» Любомир Павлик.