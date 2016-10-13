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Донбасс: под оккупированную ВСУ Волноваху прибыли четыре ЗРК «Бук»

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 19:37 Новость: тема тэги гео
бук

Об этом, со ссылкой на данные разведки Республики сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Разведка выявила прибытие тяжелой техники украинской армии на Мариупольском направлении (южный фронт). Басурин отметил, что в район населенного пункта Гнутово установлено точное местонахождение трёх танков и четырёх 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». В населенном пункте Ломакино, возле железнодорожной станции «Сартана», в 4-х километрах от Мариуполя, размещены шесть 122-миллиметровых САУ «Гвоздика». А в населенном пункте Новогнатовка, под оккупированным украинскими силовиками городом Волноваха зафиксированы четыре зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1», которые в конце августа участвовали в военном параде в честь Дня независимости Украины, о чем с гордостью сообщали провластные СМИ.

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Денис Виноделов

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