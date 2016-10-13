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Пэрэмога: Румыния отменила плату за оформление долгосрочных виз для граждан Украины

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 19:45 Новость: тема тэги гео
Виза

Министерство иностранных дел Украины уже назвало это первым шагом на пути полной отмене визового режима между Украиной и странами Евросоюза.

На сайте МИД сообщается, что правительство Румынии отменило для граждан Украины сбор за оформление долгосрочной визы. Теперь украинцы могут оформлять визы на въезд и проживание на территории Румынии на срок более 90 дней абсолютно бесплатно. В ответ румыны получили аналогичные привилегии от Украины.

«21 октября 2016 вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии об отмене оплаты за оформление долгосрочных виз», — говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

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