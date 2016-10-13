Все в суд: Киев решил лишить беглого Януковича звания президента

Конституционный суд Украины 19 октября начнет рассматривать дело о лишении Виктора Януковича звания президента по представлению нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, что еще 4 февраля 2015 года Верховная Рада проголосовала за смещение Виктора Януковича с должности президента, 9 февраля этот документ был направлен на подпись нынешнему президенту Порошенко. Тот, в свою очередь, направил в Конституционный суд представление с просьбой оценить конституционность манипуляций украинского парламента. Это вызвало разговоры о том, что Порошенко хотел показать, мол, закон для него превыше всего, но заигрался и фактически согласился с тем, что отстранение в результате майдана от власти Виктора Януковича было государственным переворотом.

Конституционный суд, как видим, не спешил с выводом, пока не известно, какое решение он примет.