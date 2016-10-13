Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Сводка Министерства обороны ДНР 13 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 13/10/2016 - 21:27

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские силовики за прошедшие сутки сто шестьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов сто двадцать семь раз. Об этом во время брифинга 13 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Командир 36 отдельной бригады морской пехоты Делятицкий выпустил по населенным пунктам Ленинское, Саханка, Новая Таврия, Безыменное и Коминтерново четырнадцать артиллерийских снарядов калибра 122 мм и девяносто одну мину калибра 120 и 82 мм. От минометного обстрела с позиций ВСУ пострадал один дом в Саханке. Заместитель командира 58 отдельной мотопехотной бригады Кобизкий на пару со своим подельником, командиром 128 отдельной горно-пехотной бригады Шаптала, продолжили уничтожение домов в населенных пунктах Спартак, Ясиноватая, выпустив девятнадцать мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы с применением БМП, гранатометов и стрелкового оружия украинскими боевиками велись также по населенным пунктам Ясиноватая, Саханка и Петровскому району Донецка. В ходе боя и огня артиллерии двое военнослужащих армии ДНР погибли, пятеро получили ранения различной степени тяжести», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее