Промывка мозгов по фальшивому поводу

На оккупированных украинскими войсками территориях Донбасса во всю продолжается идеологическая обработка населения, в особенности, юного поколения.

Очередным поводом для промывки мозгов взрослым и детям стал наступающий день 14 октября, который с 2014 года, по указу, подписанным президентом Петром Порошенко, стал выходным и отмечается, как «День защитника Украины».

Согласно фальшивке, тиражируемой украинскими нацистами, 14 октября 1942 года на территории Галиции было провозглашено создание «Украинской повстанческой армии» (УПА). А в соответствие с идеологией украинского интегрального национализма, принятой киевской властью в качестве государственной, никакой другой армии, кроме УПА, раньше на Украине не было и быть не могло. Поэтому, и день армии, теперь уже бывшей Украины, отмечается 14 октября.

Для того, чтобы подрастающая смена, как можно больше, проникалась «подвигами» бывших «воякiв» УПА и сегодняшних карателей из «АТО», в городе Славянск, уже 13 октября, прошли целых три мероприятия с участием детей и молодежи.

Встречи учеников школ и студентов с украинскими вояками состоялись в Центре технического творчества, и в Центральной городской библиотеке Славянска. А расквартированная в Славянске воинская часть Национальной гвардии № 3035, сама приняла делегацию юных жителей города.

В мероприятиях по поводу «Дня защитника Украины» от лица городской власти участвовала начальник отдела культуры Славянского горисполкома Марина Олейник.

А затем, местная власть Славянска обратилась ко всем, зарегистрированным в городе конфессиям, с просьбой-рекомендацией провести 14 октября молебны «за Украину и ее защитников».

Всех жителей Славянска городской совет также призвал принять 14 октября, по мере возможности, участие в праздновании фальшивой даты.