Брифинг представителя Генеральной прокуратуры ЛНР

Прокуратура Каменнобродского района Луганска возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Луганской дистанции железнодорожных перевозок за экологический ущерб в размере около 59,5 тыс. руб., причиненный в результате незаконной вырубки лесных насаждений. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил прокурор отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Давид Кац.

"При проведении проверок по заявлениям и сообщениям о фактах незаконной вырубки леса установлен факт незаконной вырубки лесных насаждений, совершенной в крупном размере. Согласно заключению, произведенному специалистами Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики, размер причиненного ущерба составляет 59474 рублей ", - отметил он.

"В ходе проверки установлено, что должностные лица Луганской дистанции железнодорожных перевозок производили вырубку леса на перегоне Фащевка-Петровеньки с целью последующей реализации гражданскому населению", - уточнил прокурор.

"Прокуратурой Каменнобродского района Луганска возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений должностными лицами, совершенной в крупном размере по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2, статьи 320 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики", - сообщил представитель Генеральной прокуратуры.