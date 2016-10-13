Вышку торопятся запустить

Киевская власть и оккупационная «военно-гражданская администрация Донецкой области» из кожи лезут вон, лишь бы телевизионная ретрансляционная вышка на горе Карачун (167,6 метров над уровнем моря), была запущена уже к концу этой недели, то есть, не позднее 16 октября.

Телевизионную мачту на горе, возвышающейся к юго-западу от Славянска, воздвигают вместо вышки, разрушенной в ходе боевых действий летом 2014 года.

Работы по монтажу высотного сооружения начались весной этого года, потом прервались по причине нерешенности разных технических и снабженческих вопросов. Наведавшийся в Славянск 5 июля президент Порошенко, выдал указание закончить монтаж новой телевышки не позднее начала сентября.

Но прошел и этот срок, вслед за сентябрем пришел октябрь, а вышку, все еще, монтируют.

Теперь уже министр информационной политики киевской власти Юрий Стець грозит исполнителям работ, что если запуск вышки будет сорван и на этот раз, то руководители восстановления, вместе с ведущим специалистами, будут наказаны, вплоть до увольнения со своих должностей. Такая экзекуция может быть устроена уже на будущей неделе.

Киевской власти не терпится ввести в строй славянский ретранслятор по тому, что без него никак не получится возобновить показ украинских телевизионных каналов на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР.