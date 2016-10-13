Обстрелян Красногвардейский район Макеевки

Подразделения украинской армии, занимающие позиции на территории промышленной зоны города Авдеевка, вновь взяли на прицел Красногвардейский район Макеевки.

Еще 12 октября, около 16 часов, рядом с частной застройкой Красногвардейского района, находящейся недалеко от Ясиноватой, «приземлился» снаряд калибра 152 миллиметра.

Затем, эта местность неоднократно попадала под огонь всю ночь с 12 на 13 октября. Стреляла, правда, не тяжелая артиллерия, а минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

Прямых попаданий в дома, или в другие постройки, не было, однако осколки повредили крыши, заборы, разные дворовые строения, телевизионные антенны, уличные и садовые деревья.

Утром 13 октября, бойцы армии починили дворовой забор и крышу дома, принадлежащего одному из местных жителей, старику преклонных лет.

Также, с утра 13 октября, когда было только 6 часов, в небе над Красногвардейским районом Макеевки появился беспилотник ВСУ. «Дрон» проделал разведывательный полет, из чего следует, что самый близкий к Донецку и Ясиноватой район Макеевки, остается «на мушке» украинских вояк.