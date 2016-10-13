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Обстрелян Красногвардейский район Макеевки

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 21:38 Новость: тема тэги гео
ВСУ стреляют по Красногвардейскому району

Подразделения украинской армии, занимающие позиции на территории промышленной зоны города Авдеевка, вновь взяли на прицел Красногвардейский район Макеевки.

Еще 12 октября, около 16 часов, рядом с частной застройкой Красногвардейского района, находящейся недалеко от Ясиноватой, «приземлился» снаряд калибра 152 миллиметра.

Затем, эта местность неоднократно попадала под огонь всю ночь с 12 на 13 октября. Стреляла, правда, не тяжелая артиллерия, а минометы калибра 120 и 82 миллиметра.

Прямых попаданий в дома, или в другие постройки, не было, однако осколки повредили крыши, заборы, разные дворовые строения, телевизионные антенны, уличные и садовые деревья.

Утром 13 октября, бойцы армии починили дворовой забор и крышу дома, принадлежащего одному из местных жителей, старику преклонных лет.

Также, с утра 13 октября, когда было только 6 часов, в небе над Красногвардейским районом Макеевки появился беспилотник ВСУ. «Дрон» проделал разведывательный полет, из чего следует, что самый близкий к Донецку и Ясиноватой район Макеевки, остается «на мушке» украинских вояк.

Военкор Самур

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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