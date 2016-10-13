Гроза на юге

Война в Афганистане имеет очаговый характер, и по своему рисунку в общем напоминают то, что происходит в Сирии. Наблюдатели оценивают ситуацию сейчас не в пользу усиления позиций правительственных сил. По крайней мере, они стали слабее по сравнению с тем, что наблюдалось годом ранее. Ресурсов у правительственной армии явно не хватает чтобы "навести порядок" на всей территории. Силы размазаны и везде "латают дыры".

Кроме традиционной активности боевиков движения "Талибан" в провинциях Кундуз и Гильменд, они расширяют свое влияние и в иных провинциях. Ни авиационные удары, ни вмешательство британского и американского спецназа не изменяют общую тенденцию. 9 октября талибы взяли под контроль уезд Гормач в провинции Фарьяб (север Афганистана). Это не первый захват этого района. Меняется обстановка и в относительно спокойных регионах. СМИ сообщают о масштабных боестолкновениях в граничащей с Ираном провинции Фарах, где под контроль талибов 10 октября перешел район Дехак.

Не сложно заметить, что активность талибов сконцентрирована на трех направлениях. Усиление на юге на пакистанской границе (традиционная база), усиление на севере на границе с Таджикистаном (ворота в Среднюю Азию), бои в западной части (Иранское направление). Администрация США и НАТО породили и вырастили в Афганистане очередного "регионального джина", который всеми силами стремится "вырваться из бутылки". Как только это произойдет – соседям мало не покажется.

"Помощь" НАТО афганскому правительству привела к потере контроля над 30-40% территории. В настоящее время американцы планируют масштабные поставки военной техники в Афганистан. Возможно, для боевиков "Талибана" это станет "программой довооружения". Не секрет, что часто оружие и военная техника правительственных сил становятся трофейными.

Теория гласит, что повстанческая война должна постоянно подпитываться. Именно так в Афганистане и происходит. НАТО справиться с повстанческим движением при всех своих технологиях не может (или не хочет), а талибы, тем временем, все усиливаются и усиливаются. Война идет своим чередом, локальные успехи правительственных сил не вносят перелома. Провинции и уезды переходят из рук в руки.