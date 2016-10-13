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Украинские боевики из минометов обстреляли прифронтовой город Первомайск

опубликовано vinodelov в Чт, 13/10/2016 - 22:41 Новость: тема тэги гео
Миномет

«В ночь на четверг с направления Попасной было выпущено 11 мин из 120-мм миномета по территории Первомайского механического завода и МЧС в Первомайске. Есть разрушения», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Этим ночным обстрелом в Первомайске был поврежден дом, в котором проживает пожилая женщина, причем ее жилье ранее уже было разрушено обстрелами украинских карателей и только недавно дом восстановили по республиканской программе «2000». Сама женщина при последнем обстреле, к счастью, осталась жива.

Также с направления Попасной минометному обстрелу ВСУ подверглись позиции Народной милиции в районе Первомайска. С направления села Новозвановки по району села Калиново велся огонь из 152-мм артиллерийских орудий и станковых противотанковых гранатометов СПГ. Район памятника князю Игорю подвергся обстрелу из стрелкового оружия с направления Станицы-Луганской. «Потерь нет», — отметили в Народной милиции.

Напомним: во время активной фазы войны, развязанной на Донбассе Киевом, Первомайск оказался на линии фронта. Некоторые кварталы были полностью уничтожены обстрелами украинской артиллерии. По данным местных властей только в ходе июльских и августовских обстрелов 2014 года погибло около 700 мирных жителей. Тогда же в Первомайске была полностью разрушена единственная в городе больница. Больные и раненые укрывались в подвале, персонал и пациентов пришлось эвакуировать в город Стаханов.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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