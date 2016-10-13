По сведениям военных дипломатов

По сведениям из российских военно - дипломатических источников спецслужбы США и Саудовской Аравии реализуют план безопасного выхода боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) из иракского города Мосул до начала его штурма силами американской коалиции. Якобы боевикам вместе с семьями предлагается покинуть город по безопасному маршруту. В дальнейшем террористы должны переместиться в Сирию. Общее количество "джихадистов" предположительно составит не менее 9 тысяч человек, они ориентируются на проведение наступательной операции по захвату Дейр-эз-Зора и Пальмиры.

В качестве гаранта и посредника для полевых командиров боевиков используется руководство Службы общей разведки Саудовской Аравии. Начало операции по освобождению Мосула намечено на 19 октября. Гарнизон ИГИЛ насчитывает не менее 10 тыс. человек, около 2 тыс. являются наемниками из разных стран.

Мосул - второй по численности город Ирака, в котором проживают больше 500 тыс. жителей. Летом 2014 года он перешел под контроль ИГИЛ и считается неформальной "столицей" этого движения в Ираке. Похоже, американское командование собирается освобождать Мосул с опорой на спецслужбы, авиацию и курдские отряды "Пешмерга". Американские "борцы с международным терроризмом" оказались в Ираке верны своей тактике, города берут с помощью "осла, нагруженного зеленой бумагой", а террористов ориентируют на войну с сирийской правительственной армией и ее союзниками.

Организовав в 2011 году "Арабскую весну" американская администрация стратегически не заинтересована в стабилизации на Ближнем Востоке. Здесь она не борется с терроризмом, а терроризм использует. Постоянно расширяя зону военно-политического хаоса, действуя под "ложным флагом" борьбы с террористической тенью. Саудовская Аравия обеспечивает интересы США в качестве младшего партнера.

Текущая беспрецедентная истерика Госдепа и Пентагона в отношении России объясняется, прежде всего, тем, что сирийская правительственная армия при поддержке ВКС РФ медленно, но уверенно освобождает новые районы. Казалось бы, рациональное решение по противодействию региональному терроризму с саудовско-американским акцентом лежит на поверхности. Руководству Сирии, Ирана, России и Турции следует договориться и затем выполнять свои обязательства по такому договору. К сожалению, некоторым членам подобной коалиции не хватает твердости. Или дальновидности?