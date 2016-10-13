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Вьетнам сблизил позиции России и Китая

опубликовано Артем Смолов в Чт, 13/10/2016 - 23:54 Статья: тема тэги гео
караул КНР
Представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь заявил, что его страна не разрешит иностранным государствам размещать военные базы на своей территории. Вьетнам планирует последовательно уклоняться от привлечения военных союзников против какой-либо третьей стороны. Принцип Вьетнама - неприсоединение к международным военным альянсам, чтобы не действовать на стороне одного государства против другого.

База Камрань во время войны с США Северного Вьетнама (1964 - 1975 годы) использовалась американскими ВВС. Потом она арендовалась Советским Союзом и Российской Федерацией. Затем Россия ушла с этой базы. С 2014 года аэродром Камрани используется для дозаправки российских стратегических бомбардировщиков. 7 октября на фоне осложнения политических отношений с США, российское министерство обороны озвучило планы возвращения на свои бывшие военные базы на Кубе и во Вьетнаме.

Теперь стало понятно, что российские вооруженные силы во Вьетнаме не очень ожидают. Политический вес Российской Федерации явно отличается от веса Советского Союза. Вьетнамское руководство не пожелало осложнять свои отношения с администрацией США и возможно, с руководством Китая. Разумеется, в современных условиях мировой "гибридной войны" каждый поступает так, как считает нужным. Особенно, если страна действительно самостоятельная. Примерно также действовала когда-то Югославия. Теперь этой страны нет.

Американцы никогда не простят Вьетнаму своего унижения. Не понимать этого, как сказали бы в древнем Китае, было бы «верхом негуманности». Текущая политическая позиция Вьетнама еще сильнее сближает позиции Китая и России по спорным территориям в Южно-Китайском море.

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