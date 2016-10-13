Вьетнам сблизил позиции России и Китая

Представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь заявил , что его страна не разрешит иностранным государствам размещать военные базы на своей территории. Вьетнам планирует последовательно уклоняться от привлечения военных союзников против какой-либо третьей стороны. Принцип Вьетнама - неприсоединение к международным военным альянсам, чтобы не действовать на стороне одного государства против другого.

База Камрань во время войны с США Северного Вьетнама (1964 - 1975 годы) использовалась американскими ВВС. Потом она арендовалась Советским Союзом и Российской Федерацией. Затем Россия ушла с этой базы. С 2014 года аэродром Камрани используется для дозаправки российских стратегических бомбардировщиков. 7 октября на фоне осложнения политических отношений с США, российское министерство обороны озвучило планы возвращения на свои бывшие военные базы на Кубе и во Вьетнаме.

Теперь стало понятно, что российские вооруженные силы во Вьетнаме не очень ожидают. Политический вес Российской Федерации явно отличается от веса Советского Союза. Вьетнамское руководство не пожелало осложнять свои отношения с администрацией США и возможно, с руководством Китая. Разумеется, в современных условиях мировой "гибридной войны" каждый поступает так, как считает нужным. Особенно, если страна действительно самостоятельная. Примерно также действовала когда-то Югославия. Теперь этой страны нет.

Американцы никогда не простят Вьетнаму своего унижения. Не понимать этого, как сказали бы в древнем Китае, было бы «верхом негуманности». Текущая политическая позиция Вьетнама еще сильнее сближает позиции Китая и России по спорным территориям в Южно-Китайском море.