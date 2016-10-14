Интрига в Мосуле

Иранские источники акцентируют внимание на событиях, разворачивающихся вокруг осады Мосула. Этот город - второй по численности в Ираке, считается "неформальной столицей" ИГИЛ (организация запрещена в России) в этой стране, он был захвачен боевиками летом 2014 года. Сейчас в процессе освобождения Мосула непосредственно сталкиваются интересы как минимум трех стран: Ирака, Турции и Ирана. Иран стремится пробить коридор к Сирии, в то время как Турция намерена создать здесь свою буферную зону.

Эксперты заговорили о вероятном резком обострении между Турцией и Ираном. На севере Ирака уже действуют турецкие военные, которые здесь борются с терроризмом, понимая под террористами бойцов Рабочей Партии Курдистана. В иракском правительстве в связи с этим не испытывают особых восторгов, более того, иракские официальные лица уже предупреждали турецкое руководство об опасности начала региональной войны для Турции.

Теперь президент Эрдоган бросил еще пороха в военно-политический костер - он заявил о готовности взять Мосул силами турецкой армии. Предполагаемая дата начала операции 19 октября. Не сидит без дела и иракское правительство, тоже готовясь к штурму. Это же входит и в планы американской администрации, представитель Госдепа США Джон Кирби заявлял, что именно Ирак должен возглавить операцию по освобождению своего города. Под это дело страны НАТО уже перебросили в район своих многочисленных военных советников и инструкторов. Кроме войск Ирака и Турции в штурме готовы участвовать и бойцы "шиитской самообороны".

Турецкие претензии на Мосул связаны с историей, этот регион турки когда-то отстаивали до последнего на этапе падения своей империи. При этом в Мосуле проживает в основном арабо-суннитское население и курды. Так что, здесь есть интересы и Иракского Курдистана тоже. Основное соперничество за контроль города будет проходить, вероятно, между турками, курдами и шиитами, ориентированными на Иран. Иракская правительственная армия, созданная США, против ИГИЛ, как известно, оказалась не боеспособна. Она разделилась по этническому признаку и "разбрелась" во все стороны. Сунниты стали частью ИГИЛ, остальные в лучшем случае занялись защитой своих территорий.

Есть еще один важнейший момент в "Мосульской истории". Этот момент - нефть. Крупные запасы "черного золота" имеются как в Киркуке, так и в Мосуле. Таким образом, контроль провинции дает доступ к очень богатым ресурсам. Это тоже, разумеется, учитывается. Что же будут делать в этой ситуации американские "партнеры"? Как всегда сталкивать лбами своих недоброжелателей и не давать усиливаться никому, включая и своих номинальных союзников (речь о Саудовской Аравии). Сильные курды нужны американцам для дальнейшей дестабилизации в регионе. Поэтому, как вариант, американцы могут сделать для них "нефтяную подачку", чтобы те ее использовали для покупки американского оружия.

Мосул - это очередная локальная военная ситуация, где каждая из сторон будет выжимать свой политический максимум, действуя в "восточном стиле". Что делать в этих обстоятельствах России? Укреплять позиции правительственной армии Сирии и готовиться парировать возможные удары.