Сводка событий в Сирии за 13 октября 2016 года

Президенту США Бараку Обаме на предстоящем 14 октября совещании с советниками по внешней политике будет предложено нанести удары по сирийским военным объектам. Об этом сообщает в четверг, 13 октября, Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.По информации агентства, ряд американских чиновников считают, что Вашингтону стоит предпринимать более решительные действия. Это нужно для сохранения влияния на умеренную оппозицию, а также арабских, турецких и курдских союзников, необходимого для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». В частности, предлагается начать наносить удары по сирийским военным базам, складам с боеприпасами или радиолокационным станциям (РЛС).В качестве альтернативы главе государства могут предложить поставить оппозиционным силам в Сирии более современное оружие. Однако это вряд ли будут переносные зенитно-ракетные комплексы, поскольку Вашингтон боится, что их могут использовать против пассажирских самолетов западных стран.В то же время источник сообщил, что Обама, вероятно, не пойдет на бомбардировки позиций сирийского правительства, поскольку это может привести к прямой конфронтации с Россией. Президент США также может воздержаться от принятия какого-либо решения по этому вопросу, отметил собеседник агентства.

Москва надеется, что у зарубежных партнеров хватит здравого смысла не откликаться на призывы сирийских оппозиционеров о поставках переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сирийская террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра", действующая в Сирии, отказалась от предложения спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры обеспечить ее боевикам выход из осажденного восточного Алеппо. Об этом заявил заместитель спецпосланника ООН Рамзи Эзельдин Рамзи. Однако в ООН надеются, что предложение о выходе из блокады было воспринято некоторыми боевиками положительно, и что эти люди "работают над тем, чтобы такой выход осуществился".

Анкара согласна, что сирийская оппозиция должна отделиться от террористов. «Мы считаем «Джебхат ан-Нусру» стопроцентно террористической организацией», — сказал представитель МИД. Дипломат уточнил, что есть список организаций, признанных ООН террористическими. «Мы тоже их признаем и видим в них своих врагов», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Турции.

«Если сейчас в районе Алеппо присутствуют структуры, связанные с указанными в этом списке образованиями, то их нужно отделить от оппозиции и с ними будет выполнено то, что должно быть выполнено. Но очень важно не вешать ярлык на всех подряд», – добавил дипломат.

Курды будут настаивать на проведении децентрализации в Сирии. Об этом заявила сопредседатель Сирийского демократического совета (СДС) Ильхам Эхмед. По мнению политика, курды должны предпринять практические шаги для того, чтобы стать частью политического диалога, направленного на урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Такие стороны, как Турция, активно противятся этому, однако Эхмед все же рассчитывает на то, что Вашингтон, Москва и Дамаск одобрят проект по созданию так называемой «Федерации Северной Сирии».

Масштабные разрушения в сирийском Алеппо вызваны боевыми действиями в результате противостояния, которое продолжается в Сирии уже более пяти лет, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин в интервью телеканалу Би-би-си. Так Чуркин прокомментировал недавнее заявление спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что если военная операция будет продолжаться, то город будет уничтожен к Рождеству. «Такое разрушение, которое вы видите на ТВ, не может быть после нескольких дней бомбардировки. Эта война идет более пяти лет, и разрушения, которые вы видите в Алеппо – в восточном Алеппо, в западном Алеппо и в некоторых других городах, – ошеломительные, и совершенно точно это не было сделано русскими, потому что мы участвуем там только непродолжительное время», – ответил Чуркин.

Он отметил, что российские военные продолжают операцию, потому что террористические группировки «Исламское государство» и «Ан-Нусра» продолжают действовать в Сирии. «Очень важно помнить, что была договоренность в резолюции СБ ООН, что с этими группировками должна вестись борьба, пока они не будут побеждены и уничтожены. Это то, чего мы пытаемся добиться», – сказал Чуркин.

Российские военные создали в Сирии многоуровневую систему разведки, которая позволяет точно определять цели для авиаударов по террористам. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По словам Рудского, в ходе доразведки с применением авиации, беспилотников, радиотехнической и агентурной разведки российские военные окончательно убеждаются в отсутствии угрозы мирным жителям. Только после этого отдается команда на поражение того или иного объекта.

Рудской отметил, что в этих целях вооруженные силы используют, в частности, комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». «Применение модернизированных бомбардировщиков Су-24 М совместно с комплексами „Стрелец“ позволяет обеспечить практически стопроцентную эффективность нанесения ударов», — добавил он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 783. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 60 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (27), Дамаск (17), Латакия (7), Хама (8) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Боевик вооруженной оппозиции, захваченный вчера в плен бойцами Сирийской Арабской Армии (Фото 2), заявил, что до того, как он оказался на севере Алеппо в составе исламистских формирований, ведущих боевые действия против проправительственных сил, он проходил подготовку в турецком Газиантепе. «Я прошел пять курсов военной подготовки, каждый из которых длился от 15 до 30 дней, в турецком Газиантепе. Мы ходили на эти занятия группами по 100 человек», – заявил схваченный джихадист.

Было также сказано о том, что по итогам прохождения каждого курса, где их обучали обращению с автоматами АК-47 и крупнокалиберными пулеметами ДШК, им выплачивалась премия в размере от 50 до 100 долларов США.

Президент Сирии Башар Асад надеется, что Россия сможет повлиять на Анкару, чтобы та изменила свою политику в отношении Дамаска. Об этом сирийский лидер заявил в интервью газете "Комсомольская правда".

У Великобритании нет планов расширения своих военных действий на территории Сирии. С таким утверждением выступила официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй. "Планов осуществления военных действий не существует. Мы ведем работу с международным сообществом над тем, как положить конец этому конфликту", - заявила сотрудница премьерской канцелярии.

Конкретных предложений по введению санкций Евросоюза против России из-за ситуации в Сирии пока не поступало. Об этом «РИА Новости» сообщил высокопоставленный представитель ЕС. «Будет открытая дискуссия между министрами, это должно быть согласовано 28 странами единогласно. Важно сохранить возможность политических переговоров»,— отметил собеседник агентства.

Новый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам после своего назначения, что сделает всё, чтобы «принести мир людям в Сирии».

С начала конфликта в Сирии похищенными и пропавшими без вести числятся свыше 15 тысяч человек, сообщил министр по делам национального примирения САР Али Хайдар.

Боевики трех группировок создали «Свободную армию Идлиба» (Фото 3).

Самоубийство задержанного в Лейпциге по подозрению в подготовке теракта в Хемнице сирийца Джабара аль-Бакра в камере предварительного заключения стало причиной скандала в Германии. Адвокат погибшего заявил о попустительстве со стороны руководства тюрьмы в Лейпциге.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо н.п. Азизи, кварталы Эль-Машарка, Хай-эль-Антари в городе Алеппо и позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб.

Прочие боевики из РСЗО «Адский огонь», ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо обстреляли населенные пункты Аль-Виджи, Джандуль, Шурфа, кварталы Шейх-Максуд, Сулейман-Халяби, Ариан, Рамуси, Дахия-эль-Асад, Эль-Халидия, КПП №1 и №2 на дороге «Кастелло», позиции правительственных войск в районе квартала «1070», цементный завод, торговый центр «Кастелло» и крепость Карьят-Халаб.

В результате обстрела боевиками школы в Алеппо в христианском районе Сулеймания погибли семь детей.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Ситуация в сирийском Алеппо остается сложной, но варианты ее улучшения существуют, заявил заместитель спецпосланника ООН по Сирии Эзельдин Рамзи. По его словам, из Алеппо нужно срочно эвакуировать примерно 600 человек, среди них 400 детей. «У нас нет точных цифр, но речь идет как минимум о 200 людях. Я также слышал данные о необходимости эвакуации порядка 400 детей», — сказал Рамзи.

Дорога "Кастелло" открыта для боевиков, решивших покинуть Алеппо, заявили начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. По его словам, сирийское правительство гарантирует безопасность вооруженным лицам, решившим выйти из восточного Алеппо с личным оружием в другие районы страны по своему выбору.

Россия также готова содействовать доставке гуманитарной помощи в восточные районы города. Однако требуются гарантии безопасности от бандформирований, сказал Рудской.

ВВС Сирии сбросили на восточные кварталы Алеппо партию листовок. В одних листовках сирийская армия обращается к мирным жителям блокадных кварталов и призывает их восстать против боевиков, так как победа близка и армия защитит их и избавит от терроризма.

В других листовках армия обращается ко всем вооружённым боевикам и требует от них перестать использовать людей в качестве живого щита и отпустить их из восточных кварталов.

Подразделения 102-й бригады Республиканской Гвардии совместно с бойцами палестинского военизированного формирования "Аль-Кудс" овладели господствующими высотами Талат-аль-Буридж и Джабаль-аз-Зафит в северо-восточной части города Алеппо. Также взяты Аль-Затин, Majbal, Tal Oweija и Tal Al-Asfar недалеко от района Hanano (Фото 4).

Более 30 боевиков ССА были убиты смертником ИГ у КПП города Азаз.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила четыре тактические единицы и автомобиль ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Кинсибба, Нахшебба, Тубал, Раша и гору Абу-Али.

Хама. Жителям населенного пункта Рабау выдано 250 гуманитарных пакетов с продовольственными товарами (1,2 т гуманитарных грузов).

Террористы обстреляли населенные пункты Хифсин, Крах, Каукаб, Махарада, Хамамият и позиции правительственных войск в районе населенного пункта Скандария.

«Tiger Forces» и 555-й полк 4-й механизированной дивизии САА при поддержке авиации, взяли город Маан. Идут бои за н.п. Tal Bizam (Фото 5).

Наступление продолжается в направлении н.п. Souran.

ВВС САР атаковали боевиков в населенных пунктах Тибет Аль-Имам, Суран, Маардес, Морк, Тлюль Аль-Хомр, Тель-Бзам, Тель-Затар, Кафр-Зейта, Скейк, Тель Аль-Хувейр, Атшан, Тель-Тераи, Хасрая и Аль-Латамна.

Хомс. Подразделения 67-й бригады 11-й танковой дивизии САА во взаимодействии с частями 3-й бронетанковой дивизии САА атаковали террористов «Исламского Государства» на высотах у юго-западной окраины района Аш-Шаер и вошли на территорию газовых месторождений.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Хараста и позиции правительственных войск в районе фермы Кусайр.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Арбил, Хауш-Насри, Хараста, Джобар, квартал Сук-Суруджа и позиции правительственных войск в районе н.п. Дахийят-Эль-Асад, ферма Кусайр, больница Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, спортивная площадка и средняя школа в н.п. Джобар.

Район Дамаска, в котором расположено посольство России, обстреляли из минометов, сотрудники дипмиссии не пострадали.

42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА взяла армейскую базу и близлежащие КПП, продвигаясь в направлении н.п. Дирхабия в Западной Гуте.

Поддержку частям САА в Западной Гуте оказывают ВКС РФ, нанёсшие ряд авиаударов по населённым пунктам Дирхабия и Хан-аш-Ших.

Сувейда. 300 гуманитарных пакетов с продовольственными товарами (1,5 т гуманитарных грузов) было передано жителям н.п. Рсас.

Кунейтра. Боевики обстреляли обстрелам н.п. Джаба.

Дейр-эз-Зор. Благодаря множественным авиаударам ВКС РФ по позициям ИГ в кварталах Хамидия и Хавиджа-ас-Сакр, отбито наступление боевиков ИГ на позиции Сирийской Арабской Армии в округе Аль-Хавика (Фото 6).

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 2 маршрута поставок и нефтяную скважину ИГ. У города Абу-Камаль уничтожены четыре нефтяные скважины, четыре емкости для сбора нефти и транспортное средство ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила семь боевых позиций ИГ.