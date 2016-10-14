Несмотря ни на что в Гольмовском будет газ

Заметно улучшится газоснабжение прифронтовой Горловки поле завершения строительства газопровода в посёлке Гольмовский. Здесь осталось проложить всего 150 метров подземного газопровода. С вводом в эксплуатацию второй ветки газопровода надёжность снабжения голубым топливом всех категорий абонентов увеличится. А это особенно важно при значительных перепадах температуры в зимний период.

В результате реконструкции объектов теплоснабжения на четырёх котельных установлены новые котлы российского производства с повышенным КПД. Горловчане могут рассчитывать на надёжность подачи теплоносителя в свои дома в соответствии с температурным режимом и санитарными нормами. В отличие от Украины в дома жителей ДНР норма плюс 18 градусов не пересматривалась.