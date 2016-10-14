Событие в интеллектуальной жизни Донецка

Знаменитый российский философ ХХ-ХХ1 веков Александр Зиновьев внёс огромный вклад в развитие философских и социологических наук. При этом он всегда выступал с патриотических позиций, чем способствовал развитию русской идеи.

Поэтому неслучайно, что в столице Донецкой Народной Республики в эти дни произошло сразу три события, связанных с именем мыслителя. Это – первый выпуск школы Зиновьевских студий, выход первого номера журнала «Фактор понимания» и организационное оформление зиновьевского клуба Новороссии.

Эти события, разумеется, имеют свою предысторию, начавшуюся ещё в 2009 году, когда при участии Российско-Баварского исследовательского центра в течение семи лет в Донецке регулярно раз в два года начали проводиться международные научные конференции в формате зиновьевских студий. Именно они положили начало приобщению Донбасса к зиновьевскому творчеству, которое призывает каждого из нас «жить, думать, читать и действовать».