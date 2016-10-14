В Минобороны Украины скрывают факт уничтожения вертолета ВСУ

Военное ведомство опровергло информацию о подбитом вертолете украинских силовиков. Они сообщают, что дым на приграничной территории был из-за подбитой ДНРовской БМП. В четверг глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ополченцы обстреляли вертолет, который атаковал их позиции. Вертолет сел на подконтрольной Киеву территории.

Официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко подчеркнул, что слова Захарченко не соответствуют реальности. «У нас вертолеты не участвуют в боевых действиях», — резюмировал он.

Между тем в Минобороны ДНР предполагают, что попытки Киева скрыть факт уничтожения украинского вертолета может быть связан с нахождением на борту иностранных наемников. О вероятности такого сценария раньше предупреждал Александр Басурин. «По предварительной информации, в сбитом вертолете были иностранные наемники — инструкторы из НАТО. Район падения оцеплен несколько дней, сотовая связь выключена», — рассказал представитель ведомства.

Более того, жительница поселка Старомихайловка сообщила: «Ночью услышала звук как в 2014-ом. Как будто лопасти вертолета. Потом много взрывов, и звук стал отдаляться». Как рассказала Мария, взрывы были слышны за терриконом, где уже стоят бойцы ВСУ. А утром в той стороне был виден густой дым.