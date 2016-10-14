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Главная Александр Захарченко рассказал о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 12:39

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Глава ДНР Александр Захарченко во время пресс-конференции в Донецке рассказал о ситуации на линии соприкосновения. «Ситуация обострилась не только в районе Новоазовска. Вчера были бои в районе Коминтерново, попытка украинской стороны взять высоту, в результате которой погибло около десятка украинских военнослужащих, несколько десятков ранено. Ситуация обострилась также в районе Дебальцево, остается в таком же напряженном состоянии в районе Песок и Ясиноватой. Очень тяжелая ситуация под Докучаевском. На сегодняшний момент мы видим попытки украинских военнослужащих провести разведку боем. К чему это приведет, сказать сложно. Но ни о каких 9 местах подготовки разведения сил и средств не может быть и речи. Ситуация на линии соприкосновения не улучшилась. Бои проходили даже в моменты перемирия. Это подтверждает и обстрел Ясиноватой со стороны украинских силовиков, где было повреждено несколько домов, это обстрелы Петровского района, поселка Трудовские», — сказал Александр Захарченко. Также Глава Республики подчеркнул, что если есть угроза жизни военнослужащих и безопасности Республики, армия ДНР может открывать ответный огонь. «Если украинские военные думают, что могут безнаказанно нас обстреливать, то они глубоко ошибаются. Украинская сторона принимает силу и миролюбие за слабость – это их большая ошибка. Думаю, что вчерашние потери украинской стороны доказывает обратное. Пускай не расслабляются», — сказал Александр Захарченко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее