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Задержанный на взятке львовский прокурор хотел работать в НАБУ

опубликовано vinodelov в Пт, 14/10/2016 - 13:31 Новость: тема тэги гео
Коррупционер

Задержанным в четверг во время получения взятки прокурором Львовской местной прокуратуры № 3 оказался Андрей Непийвода. Генпрокуратура, которая сообщила об этом задержании, не разглашает фамилии задержанного, однако сразу несколько не связанных между собой источников в органах прокуратуры подтвердили, что речь идет именно об Андрее Непийводе.

Из информации в открытых источниках следует, что Андрей Непийвода является выпускником юридического факультета ЛНУ им. И.Франко 2006 года. В том же году он начал свою карьеру помощником прокурора в прокуратуре Червонограда, а через два года перешел в прокуратуру Франковского района Львова (реформированную в концу 2015 года в Львовскую местную прокуратуру № 3).

Как следует из декларации о доходах Андрея Непийводы за 2014 год, его зарплата составляла около 87 тыс. грн в год, еще 81 тыс. грн за год заработала его жена. Других доходов не указано, хотя указано, что семья Непийвода владеет тремя квартирами.

Интересно, что Андрей Непийвода пытался попасть на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) или в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Он прошел этап отбора конкурсных комиссий и был допущен к открытому конкурсу на должность старшего детектива Главного подразделения детективов НАБУ. Так же Непийвода участвовал в открытом конкурсе на административную должность в САП. Однако обе попытки сменить место работы оказались неудачными.

Задержали Андрея Непийвода 13 октября 2016 во Львове во время получения взятки в $2 тыс. За эти деньги прокурор обещал смягчить свою позицию в суде.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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