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Главная Украинский фашист Андрей Билецкий создал новую партию войны опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 13:32 Новость: тема тэги гео Украинское националистическое объединение Гражданский корпус "Азов", во главе с одним из главных фашистов Украины командиром батальона «Азов» Андреем Билецким, сегодня создало новую политическую партию - "Национальный корпус". В своем выступлении во время мероприятия Белецкий, раскритиковал Минские соглашения, заявив о капитуляции Киевской власти.

Согласно принятой программе, партия "Нацкорпус" выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализацию стратегических предприятий и легализацию огнестрельного оружия. Для защиты геополитических интересов Украины, согласно программе партии, должен быть создан Украинский иностранный легион. Также партия выступает за создание Балто-Черноморского союза.

Участники партии считают, что необходимо минимизировать наказания, связанные с лишением свободы, и заменить их на общественно полезные работы, и провести общественное обсуждение возможности восстановления смертной казни.

"Нацкорпус" призывает предоставить главе государства полномочия и ответственность Верховного главнокомандующего и главы правительства. Согласно программе, государство должно предоставить гражданам право отказаться от военного призыва. Для этого гражданин должен заплатить определенную сумму в бюджет и отказаться от избирательного права. Предлагается запретить политическую рекламу в эфире телевидения и на внешних носителях.

Также партия выступает за национализацию активов государства в стратегических сферах национального хозяйства, функционировали на момент получения Украиной независимости. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее