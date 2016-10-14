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Украинский фашист Андрей Билецкий создал новую партию войны

опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 13:32 Новость: тема тэги гео
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Украинское националистическое объединение Гражданский корпус "Азов", во главе с одним из главных фашистов Украины командиром батальона «Азов» Андреем Билецким, сегодня создало новую политическую партию - "Национальный корпус". В своем выступлении во время мероприятия Белецкий, раскритиковал Минские соглашения, заявив о капитуляции Киевской власти.
Согласно принятой программе, партия "Нацкорпус" выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализацию стратегических предприятий и легализацию огнестрельного оружия. Для защиты геополитических интересов Украины, согласно программе партии, должен быть создан Украинский иностранный легион. Также партия выступает за создание Балто-Черноморского союза.
Участники партии считают, что необходимо минимизировать наказания, связанные с лишением свободы, и заменить их на общественно полезные работы, и провести общественное обсуждение возможности восстановления смертной казни.
"Нацкорпус" призывает предоставить главе государства полномочия и ответственность Верховного главнокомандующего и главы правительства. Согласно программе, государство должно предоставить гражданам право отказаться от военного призыва. Для этого гражданин должен заплатить определенную сумму в бюджет и отказаться от избирательного права. Предлагается запретить политическую рекламу в эфире телевидения и на внешних носителях.
Также партия выступает за национализацию активов государства в стратегических сферах национального хозяйства, функционировали на момент получения Украиной независимости.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"