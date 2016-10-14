Ночью в центре Ивано-Франковска взорвалась граната близ офиса ОБСЕ

Ночью 14 октября в Ивано-Франковске во дворе на ул. Независимости неизвестные взорвали гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковске. Произошло это около часа двадцать ночи 14 октября. Жительница дома услышала взрыв и сообщила об этом в полицию.

На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрывоопасного устройства, вероятно гранаты «РГД-5».

Взрывом был поврежден фасад дома и окна.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают личность злоумышленника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Взрыв произошел у дома, в котором расположен офис миссии ОБСЕ.

Именно в этом дворе раньше парковались автомобили наблюдателей. В ночь на 7 сентября неизвестный поджег одну из машин миссии. Виновника до сих пор не нашли.

По данным издания, правоохранители пока эти два инцидента не связывают.