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Ночью в центре Ивано-Франковска взорвалась граната близ офиса ОБСЕ

опубликовано vinodelov в Пт, 14/10/2016 - 13:43 Новость: тема тэги гео
РГД-5

Ночью 14 октября в Ивано-Франковске во дворе на ул. Независимости неизвестные взорвали гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковске. Произошло это около часа двадцать ночи 14 октября. Жительница дома услышала взрыв и сообщила об этом в полицию.

На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрывоопасного устройства, вероятно гранаты «РГД-5».

Взрывом был поврежден фасад дома и окна.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают личность злоумышленника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Взрыв произошел у дома, в котором расположен офис миссии ОБСЕ.

Именно в этом дворе раньше парковались автомобили наблюдателей. В ночь на 7 сентября неизвестный поджег одну из машин миссии. Виновника до сих пор не нашли.

По данным издания, правоохранители пока эти два инцидента не связывают.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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