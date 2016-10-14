Главная

Харьковские энергетики призывают Киев восстановить связи с Россией

опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 14:26 Новость: тема тэги гео
15nfa
Коллектив харьковской энергетической компании «ИНТЕК» обратился к президенту Украины Петру Порошенко с инициативой восстановить торгово-экономические связи с Россией.
«Последние годы нашим приоритетом стала разработка отраслевых проектов энергосбережения и экологической безопасности. Однако с расторжением партнерских отношений с Россией мы потеряли все. Отсутствие каких-либо государственных гарантий, а также помощи в выходе на энергетические рынки европейских стран лишили нас не только перспектив развития, но и средств к существованию в целом. Поэтому трудовой коллектив нашего предприятия поддерживает инициативу ряда народных депутатов Украины о необходимости восстановления торгово-экономических связей с Российской Федерацией», — говорится в обращении, обнародованном на сайте предприятия.
В документе отмечается, что десятки международных и украинских наград, сертификация и стандартизация проектных и производственных работ позволили предприятию в полной мере выйти на рынки стратегического партера — России, что «открыло для нас и для всей нашей отрасли поистине неисчерпаемый источник развития, и реализации всего нашего потенциала».
«Десятки успешно реализованных проектов и на территории Российской Федерации дали нам возможность здесь, в Украине, реализовать потенциал научно-технических исследований и достижений, который позволил не только успешно перенимать опыт зарубежных кампаний, а и участвовать в инновационных инициативах энергетической отрасли», — подчеркивается в обращении.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"