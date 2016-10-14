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Главная Харьковские энергетики призывают Киев восстановить связи с Россией опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 14:26 Новость: тема тэги гео Коллектив харьковской энергетической компании «ИНТЕК» обратился к президенту Украины Петру Порошенко с инициативой восстановить торгово-экономические связи с Россией.

«Последние годы нашим приоритетом стала разработка отраслевых проектов энергосбережения и экологической безопасности. Однако с расторжением партнерских отношений с Россией мы потеряли все. Отсутствие каких-либо государственных гарантий, а также помощи в выходе на энергетические рынки европейских стран лишили нас не только перспектив развития, но и средств к существованию в целом. Поэтому трудовой коллектив нашего предприятия поддерживает инициативу ряда народных депутатов Украины о необходимости восстановления торгово-экономических связей с Российской Федерацией», — говорится в обращении, обнародованном на сайте предприятия.

В документе отмечается, что десятки международных и украинских наград, сертификация и стандартизация проектных и производственных работ позволили предприятию в полной мере выйти на рынки стратегического партера — России, что «открыло для нас и для всей нашей отрасли поистине неисчерпаемый источник развития, и реализации всего нашего потенциала».

«Десятки успешно реализованных проектов и на территории Российской Федерации дали нам возможность здесь, в Украине, реализовать потенциал научно-технических исследований и достижений, который позволил не только успешно перенимать опыт зарубежных кампаний, а и участвовать в инновационных инициативах энергетической отрасли», — подчеркивается в обращении. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее