Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Военнослужащие ВСУ обстреляли мирных жителей, которые пытались переправиться через реку Северский Донец в районе Славяносербска. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Нам стало известно о конфликте, произошедшем 11 октября между военнослужащими вооруженных сил Украины и гражданским населением, пытавшемся пересечь линию соприкосновения в районе населенного пункта Славяносербск. Поскольку в Луганской Народной Республике только один официальный пункт пропуска в районе Станицы Луганской, жители приграничных районов иногда используют несанкционированные переправы", - рассказал майор.

"Так, на переправе через реку Северский Донец, по которой проходит линия соприкосновения, в районе Славяносербска военнослужащие вооруженных сил Украины без предупреждения и объяснения причин открыли огонь из стрелкового оружия по гражданскому населению, которое пыталось пересечь линию соприкосновения с территории Луганской Народной Республики на территорию подконтрольную Украине", - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

"В результате обстрела было повреждено четыре гражданских автомобиля. Огонь был открыт также по лодкам с людьми, пересекающими реку. Только по счастливой случайности никто не пострадал", - подчеркнул Марочко.

Напомним, что в настоящее время в зоне ответственности ЛНР работает только один официальный пункт пропуска на линии соприкосновения с украинской стороной в районе Станицы Луганской. Однако из-за подрыва моста украинскими силовиками движение транспорта в данном районе невозможно. ЛНР, в свою очередь, предлагает восстановить его