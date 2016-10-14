Пресс-конференция о результатах и перспективах сотрудничества ЛНР с Башкортостаном

Оргкомитет фестиваля военно-патриотической и авторской песни международного фестиваля "Опаленные строки", который ежегодно проводится в Башкортостане, продолжит сотрудничество с Луганской Народной Республикой. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель региональной общественной организации Республики Башкортостан "Башкирский союз ветеранов боевых действий", председатель регионального отделения политической партии "Партия ветеранов России" Тимерьян Раджапов.

"Наш фестиваль "Опаленные строки" живучий, и я хочу твердо сказать, что дружба народов между Луганской Народной Республикой и Республикой Башкортостан будет продолжаться, и следующий, шестой фестиваль тоже произойдет. Мы будем тесно сотрудничать с Луганской Народной Республикой, у нас все хотят, чтобы на Луганской земле был мир", - отметил он.

При этом Раджапов заметил, что оргкомитет фестиваля обязательно используют опыт проведения мероприятия в ЛНР, которое отличалось участием большого количества детских коллективов и исполнителей.

"У нас на фестивале обычно выступают взрослые мужики, которые проходили службу в Афганистане, в Чечне, других локальных войнах. Мы бы хотели, чтобы на фестивале, как это было у вас, было больше детей, я хочу, чтобы дети забыли о войне", - добавил он.

Напомним, фестиваль военно-патриотической и авторской песни "Эхо V международного фестиваля "Опаленные строки" в Луганской Народной Республике" прошел в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.