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Визовый режим с Украиной мифы и реальность

опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 14:48
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Сегодня в гостях у ведущей интернет-канала Анна-Ньюс Светланы Руденко экономический эксперт Алексей Анатольевич Красильников. Мы продолжаем разговор о последних событиях в Украине и сегодня затронем тему, которая вновь обострилась недавно в умах украинских политиков, а именно введение визового режима с Россией, а также поговорим про возможный выход Украины из содружества СНГ.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"