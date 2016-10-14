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Главная Визовый режим с Украиной мифы и реальность опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 14:48

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущей интернет-канала Анна-Ньюс Светланы Руденко экономический эксперт Алексей Анатольевич Красильников. Мы продолжаем разговор о последних событиях в Украине и сегодня затронем тему, которая вновь обострилась недавно в умах украинских политиков, а именно введение визового режима с Россией, а также поговорим про возможный выход Украины из содружества СНГ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее