«Азовцы» сменили один нацистский символ на другой и готовы «показать зубы» президенту Франции

Так называемый общественный корпус «Азов», который трансформировался в политическую партию «Национальный корпус», решил отказаться от знаменитого символа «азовцев» — волчьего крюка (или же по-немецки «вольфсангель»). Поскольку слишком красноречивая аналогия: этот средневековый символ западноевропейский геральдики во время Второй мировой войны был эмблемой дивизии СС «Дас Райх», а после войны массово использовался неонацистскими организациями в Европе. Сами «азовцы», между тем, на всех углах твердили, что волчий крюк имеет иксонно «украинское значение», что он как бы происходит от заглавных букв лозунга «Iдея Нацiї». Однако, при создании политической партии от использования слишком нацистского символа решили отказаться, заменив его другим: вместо «вольфсангеля» на эмблемах «Национального корпус» теперь красуется украинский тризуб на фоне пучка молний.

Впрочем, недруги лидера «Азова» и новой партии Андрея Билецкого вполне могут узреть и в этой эмблеме аналогию с нацистским Рейхом: рунические символы молний были также широко известной эмблемой СС.

Сам Билецкий призвал своих сторонников «показать зубы» и выйти сегодня, 14 октября, на улицы в знак протеста против заявления президента Франции Франсуа Олланда о том, что нужно провести выборы на Донбассе и выполнять минские соглашения.

«Пришло время показать зубы. В свете заявления президента Франции о необходимости провести выборы на оккупированных территориях без вывода войск страны-агрессора, придется сделать заявление и от украинского народа. Наш ответ должны услышать не только на Банковой и Грушевского. Ее должны услышать и в Париже, и в Вашингтоне, и тем более ее должны услышать в Москве. Народ Украины не подписывался под капитуляцией и народ Украины пролил немало крови своих лучших сыновей и дочерей, чтобы пойти на шаг, который закончится потерей нашей надежды на независимость. Я прошу всех выйти на улицы в эту пятницу», — заявил Билецкий.

Напомним: 14 октября в день религиозного праздника Покрова пресвятой богоматери, объявленный Днем защитника Украины, в Киеве намечено проведение около десятка шествий и факельных маршей украинских националистов.