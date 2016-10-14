В Киеве сегодня — день маршей и шествий украинских радикалов

По предварительным данным заявки на марши и шествия в Киевскую мэрию подали 9 организаций националистического толка.

Первым сегодня по Крещатику прошел марш защиты и сохранения украинского языка. Марш оказался немногочисленным — около 100 человек пронесли по центральной улице столицы Украины флаги с патриотическими надписями и призвали к сохранению украинского языка.

Перед началом своего марша у памятника Шевченко провела митинг партия ВО «Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком. На сцене рядом с лидерами «Свободы» демонстративно находились трое пожилых мужчин в форме УПА. Один из них держал в руках немецкий пистолет-пулемёт МР-40 и цветы (см. фото). Активисты распространяли листовки с призывом поддержать петицию о проспекте Степана Бандеры, поданную в противовес петиции жителей Киева, требующих убрать Бандеру с карты столицы Украины. Напомним: эта петиция уже набрала несколько десятков тысяч голосов и Киевсовет обещал в течение двух недель ее рассмотреть и принять решение.

Перед началом марша «Свободы», в парке Шевченко, столичная полиция начала проверку сумок и рюкзаков у его участников, однако те отказались показывать содержимое сумок. «Я на Донбассе не для того воевал, чтобы меня теперь проверяли», — заявил один из «свободовцев». Националисты намерены пройти «патриотическим маршем» через Крещатик до Михайловской площади, обещано участие 20 тысяч человек. Но, как справедливо говорил былинный киногерой, красноармеец Федор Сухов: это вряд ли…