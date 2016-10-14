Разруха в головах и смешение понятий

Странным, однако, закономерным для территорий, подконтрольных киевской власти, образом, был отмечен 14 октября «День защитников Украины» в поселке городского типа Волчанск, представляющем собой один из районных центров Харьковской области.

Интересно, что еще в начале лета этого года, Волчанск имел статус города, но по причине необратимой убыли городского населения и осуществления программы экономии государственных средств за счет снижения расходов на содержание органов местного самоуправления, киевская власть, с наступлением второго полугодия 2016 года, «разжаловала» город в поселок.

В преддверии дня 14 октября, поселковая власть Волчанска стала думать, как следовало бы отметить государственный праздник. Решили, что, первым делом, нужно возложить венки и цветы к кресту, установленному там, где раньше стоял памятник Ленину.

Но в Волчанске есть еще и могила советских солдат, павших в боях за освобождение города от немецко-фашистских оккупантов в августе 1943 года. Братской могиле по всем праздничным дням также воздавались полагающиеся почести.

В итоге, из-за разрухи в собственных головах, поселковое начальство, надумало совместить несовместимое и уже в 10 часов утра 14 октября, венки и цветы были последовательно возложены сначала к кресту, а потом к памятнику советским воинам, установленному на братской могиле.

Затем, по улицам Волчанска был устроен еще и марш-парад формирований иностранных наемников, расквартированных неподалеку от поселка, посреди леса, в бывшем летнем учебном Центре академии МВД бывшей Украины.

При этом, поселковая власть Волчанска убедительно попросила военное командование не привлекать к торжественному прохождению наемников с грузинской, а также с любой другой неславянской внешностью.