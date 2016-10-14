Драка перед построением

В Славянске, подразделения ВСУ, помимо прочих мест, расквартированы также в общежитиях жилого городка бывшего Славянского колледжа Национального университета гражданской авиации. Колледж, по причине занятия его территории, вместе со всеми административными, учебными, жилыми и хозяйственными помещениями, украинскими военными, теперь упразднен.

С утра 14 октября, на плацу бывшего авиационного колледжа, по случаю «Дня защитников Украины», было назначено общее построение всех воинских подразделений, размещенных в общежитиях.

Но еще вечером 13 октября, один из солдат, квартирующий вместе со своим подразделением в пятиэтажном корпусе, обнаружил, что куда-то пропал его новый комплект камуфляжной формы, который он должен был одеть по случаю завтрашнего мероприятия, для построения и последующего прохождения тожественным маршем.

Поиски комплекта обмундирования внутри общежития, затянувшиеся до отбоя, оказались безрезультатными. Тогда, прикинув, в каком бы еще направлении могла исчезнуть его парадная экипировка, солдат решил, что комплект обмундирования умыкнули бойцы, проживающие в соседней пятиэтажке.

Ранним утром 14 октября, собрав группу своих товарищей, хозяин пропавшей формы, пошел выяснять отношения с «соседями». Те, само сбой, заявили, что никого чужого обмундирования в глаза не видели и вообще, не понимают, о чем речь. Пришедшим возвращать пропажу, такой ответ не понравился и они от слов тут же перешли к рукопашному бою.

Драка закончилась после взаимного нанесения синяков, ссадин и кровоподтеков. Однако, исчезнувший комплект обмундирования так и не обнаружился. Солдату, оставшемуся без парадного обмундирования, пришлось становиться в строй в своем повседневном камуфляже. Чтобы этот военный не портил общий вид парадного строя, его поставили подальше, в одну из задних шеренг.