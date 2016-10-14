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Минобороны ДНР: подбитый боевой украинский вертолет приземлился в районе Красногоровки

опубликовано vinodelov в Пт, 14/10/2016 - 18:05 Новость: тема тэги гео
Вертолет

Подбитый в четверг, 13 октября, бойцами армии ДНР украинский боевой вертолет совершил посадку в районе оккупированного ВСУ городка Красногоровки, заявил сегодня журналистам спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. «Мы подтверждаем, что вертолет был подбит. Он совершил посадку в районе Красногоровки», сказал Басурин.

По данным минобороны ДНР, район падения вертолета сейчас оцеплен, сотовая связь там выключена. При этом есть информация, что в «вертолете в момент выполнения им боевого вылета находились военные инструкторы стран НАТО».

Напомним: Киев отрицает факт появления боевого вертолета ВСУ над позициями армии Республики и то, что этот вертолет был армейцами подбит, ведь, согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии разграничения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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