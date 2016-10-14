Уволенный после аттестации львовский полицейский отсудил у Нацполиции почти 100 тысяч гривен

Уволенный после аттестации львовский милиционер Руслан Михайленко через суд восстановился в должности и отсудил у Национальной полиции Украины 92 тыс. грн компенсации за прогул. Львовский окружной административный суд 4 октября полностью удовлетворил требования заместителя начальника управления Департамента внутренней безопасности во Львовской области Руслана Михайленко, обязав Нацполицию Украины выплатить почти 92 тыс. грн.

«Взыскать с Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины среднее денежное обеспечение за время вынужденного прогула и за время задержки исполнения решения суда за период с 25 февраля 2016 по 23 сентября 2016 года в сумме 91 882 грн», — говорится в постановлении суда.

В ней также указано, что Руслана Михайленко уволили в феврале 2016 за «служебное несоответствие». Такое решение было принято после проведения аттестации, которую Михайленко не прошел.

Ранее он уже выиграл одно судебное дело против полиции: в конце августа 2016 Львовский окружной административный суд восстановил Михайленко в должности заместителя начальника управления Департамента внутренней безопасности во Львовской области. Приказ о его восстановлении подписали 23 сентября 2016

Во время судебного заседания Михайленко доказывал, что «поскольку был принят на работу в полицию как лицо, которое изъявило желание проходить службу в полиции без проведения какого-либо конкурса», то проводить аттестацию по нему не имели права.

«Аттестационной комиссией не изучались обстоятельства, он характеризуется с положительной стороны, показывая высокие показатели служебной деятельности, надлежащий уровень теоретических знаний, физической подготовки, никогда не привлекался к дисциплинарной ответственности», — заявлял Михайленко во время судебного заседания.

Кроме того, по его словам, аттестацию проводили в то время, когда он находился на больничном, что также, по мнению суда, стало основанием для отмены приказа об увольнении.

Решение о возмещении 92 тыс. грн приняли учитывая постановление Львовского окружного административного суда о восстановлении Михайленко. Однако полиция обжаловала это постановление в апелляционном суде и рассмотрение этого дела еще продолжается.