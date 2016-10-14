Билецкий рассказал, как он собирается увеличивать число «нециональносвидомых»

После создания партии «Национальный корпус» несколько недель уйдет на перевод в нее членов Гражданского корпуса «Азов» и волонтерских организаций. Об этом проинформировал журналистов председатель новосозданной партии Андрей Билецкий, сообщает «Укринформ».

«Теперь начнется огромная организационная работа. Несколько недель уйдет на перевод в партию членов «Гражданского корпуса», вливание многих волонтерских организаций и добровольческих движений. Я думаю, что абсолютное большинство девушек и парней из «Гражданского корпуса» перейдут в «Национальный корпус» и станут партийцами», – сказал он.

На вопрос, сольется ли с новосозданной партией «Правый сектор», Билецкий ответил, что «на данный момент эти партии союзники, и говорить о чем-то наперед невозможно».

Кроме того, Билецкий добавил, что «Национальный корпус» намерен увеличить количество сторонников националистов среди электората с 12% существующих до 30%.

Он также сообщил, что финансовыми донорами вновь созданной партии являются волонтеры, с которыми были налажены контакты еще во время основания батальона «Азов» в 2014 году. «Они нас поддерживали на фронте, и многие из них поддерживают сейчас», – резюмировал Билецкий.

Напомним, поведение бойцов «Азова», явившегося основой вновь созданной нацистской партии, ранее вызывало неприятие не только в ДНР, ЛНР или России, но даже в США. Конгресс США запретил обучать бойцов «омерзительного неонацистского батальона «Азов». Позже министр обороны Канады Джейсон Кенни заявлял, что страна не станет проводить обучение и оказывать поддержку украинскому ультранационалистическому батальону «Азов», назвав группировку «паршивой овцой» на Украине.

Батальон «Азов», развернутый впоследствии до полка, был набран в основном из неонацистов – с Украины, из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.