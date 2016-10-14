Аллу Александровскую из СИЗО отправили под домашний арест

В сентябре Европейский суд по правам человека отреагировал на жалобу стороны защиты на условия содержания в СИЗО экс-нардепа от КПУ Аллы Александровской и подал приоритетный запрос в правительство Украины. В результате аппеляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения для Аллы Александровской, из СИЗО её отправили под домашний арест с электронным браслетом.

Об этом «Укринформ» рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Мы просили оставить в силе предыдущее решение суда (содержание под стражей без залога), но суд принял иное решение: круглосуточный домашний арест с браслетом. Насколько я понимаю, основная причина такого решения – заключение медицинских экспертов о том, что подозреваемой необходима медицинская помощь, которую в условиях СИЗО предоставить нельзя", - отметила Дубовик.

По ее словам, квалификация преступления и предъявленного подозрения не поменялась: ч.2 ст. 110 та ч.3 ст. 369 УК Украины.