Антимайдановца Головачева из СИЗО Харькова выпустили под залог за пару недель до освобождения по «закону Савченко»

Вместе с Аллой Александровой из Харьковского СИЗО освобожден один из лидеров «Русской весны» Спартак Головачев. Правда, радость можно считать неполной и условной, ведь уголовные дела не закрыты и судебные заседания будут продолжаться.

Тем не менее, судья Киевского райсуда Харькова Светлана Шмадченко изменила меру пресечения Спартаку Головачеву и назначила ему залог в размере 206 тысяч гривен (около 8 тыс. долларов). Произошло это за 18 дней до того самого момента, когда Спартака должны были бы освободить из-под стражи по так называемому «закону Савченко». 31 октября заканчивались бы 2,5 года, проведенные в СИЗО, которые приравниваются к пяти годам заключения; именно такой срок просило государственное обвинение для узника совести. Родные и друзья Головачева сумели собрать деньги для залога, и впервые с 30 апреля 2014 года Спартак переступил порог своего дома.

Спартак Головачев - известная личность. В свое время он был неоднократным чемпионом Украины по фридайвингу. В начале 2014 года присоединился к Антимайдану. Его задержали среди 65 харьковчан по обвинению в захвате здания Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014 года. Всем объявили о подозрении по ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) УК. 32 человека получили меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом, 19 человек оказались под домашним арестом, 13 человек несли залог. Позднее десять из них вышли из СИЗО, позднее отпустили еще троих.