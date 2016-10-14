Президент Порошенко возомнил себя Александром Невским

В так называемый День защитника Украины, который страна майдана назначила на 14 октября по случаю очередной годовщины создания бандеровской Украинской повстанческой армии (УПА), президент Порошенко выступил в Киеве на Софийской площади с речью.

«Испокон веков мы не выступали в роли агрессора, мы никогда не зарились на чужое, но и своего не отдадим, и нам есть чем встретить незваных гостей. Кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет», - заявил Порошенко. Правда, украинский президент позабыл завершить этот «патриотический» спич главной фразой: «На том стояла и стоит русская земля!». Ведь именно так в оригинале звучат знаменитые слова, сказанные великим русским полководцем Александром Невским после победы над немецкими рыцарями Ливонского ордена в историческом «ледовом побоище» на Чудском озере в 1242 году: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоит русская земля!».

Впрочем, врать и перевирать исторические события, приписывая себе чужие заслуги и чужие слова, вполне в традиции майданщиков. Не имея свой истории они переписывают историю чужую «под себя». По их версии не было в истории Киевской Руси, зато введен новый термин: «Русь Украина». Эх, нет на всю эту нечисть Александра Невского!