Итальянские туристы побывали в прифронтовых районах Донецка

Туристы из Италии, прибывшие на Донбасс 9 октября, побывали на легендарном кургане Саур-Могила, в природном заповеднике «Хомутовская степь», в Дебальцево, Углегорске и прифронтовом поселке Зайцев, на севере Горловки. В пятницу, 14 октября, итальянцы съездили в прифронтовые районы Донецка, которые на протяжении боевых действий подвергались наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ и даже послушали доносящиеся до города звуки канонады.

«В ДНР из Италии приехали восемь человек. Это обычные граждане разных профессий. Среди них, например, есть рабочие, есть охранник, есть университетский преподаватель. Эти люди раньше не были знакомы друг с другом, но их объединяет то, что они поддерживают борьбу народа Донбасса против украинских агрессоров», - рассказал журналист Витторио Ранджелони.

«Наши СМИ либо вообще не говорят о войне в Донбассе, либо подают информацию в искаженном виде. Но, к счастью, есть журналисты, которые работают здесь и рассказывают итальянцам правду. Я видел фото и видео, читал статьи о том, что здесь происходит на самом деле и решил посмотреть на все своими глазами», – отметил итальянский студент-политолог Марчелло Берера

«Побывав в Донецке, я увидел, прежде всего, сильных людей, которые живут в непосредственной близости от боевых действий, но, тем не менее, усердно работают, восстанавливают разрушенное и стремятся сделать свою жизнь лучше», – поделился своими впечатлениями гость из Италии Андреа Франки.