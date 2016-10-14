Главная

В Россию отправили на лечение тяжелобольных детей Донбасса

опубликовано alex1943 в Пт, 14/10/2016 - 19:44 Новость: тема тэги гео
MCHS
Не прекращается гуманитарная помощь Российской федерации осажденному Донбассу в разных сферах. Причем большое внимание уделяется детям. Как мы уже сообщали с 19 октября в лагере «Артек» ждут очередных одаренных детей. Регулярно оказывается медицинская помощь, которая пока невозможна в Республиках, тяжелобольным детям. Вот и сегодня самолет МЧС России доставил из Ростова-на-Дону на лечение в Москву 15 тяжелобольных детей из Донбасса, о чем сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На аэродроме Раменское в 18:55 совершил посадку самолет МЧС Ил-76, на борту которого 15 тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской областей", — сказали в министерстве. У детей различные диагнозы, все они нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которую из-за сложной ситуации в лечебных учреждениях Донбасса им оказать в полном объеме не могут.

Как сообщили в министерстве, во время перелета ухудшения состояния детей не зафиксировано — все перенесли полет хорошо. Во время полета детей сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Спецборт оснащен медицинскими модулями и необходимым оборудованием, что позволяет оказывать любую медицинскую помощь и во время полета.

Детей передадут врачам Центра медицины катастроф, которые доставят их в специализированные медицинские учреждения.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет