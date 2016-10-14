В Россию отправили на лечение тяжелобольных детей Донбасса

Не прекращается гуманитарная помощь Российской федерации осажденному Донбассу в разных сферах. Причем большое внимание уделяется детям. Как мы уже сообщали с 19 октября в лагере «Артек» ждут очередных одаренных детей. Регулярно оказывается медицинская помощь, которая пока невозможна в Республиках, тяжелобольным детям. Вот и сегодня самолет МЧС России доставил из Ростова-на-Дону на лечение в Москву 15 тяжелобольных детей из Донбасса, о чем сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На аэродроме Раменское в 18:55 совершил посадку самолет МЧС Ил-76, на борту которого 15 тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской областей", — сказали в министерстве. У детей различные диагнозы, все они нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которую из-за сложной ситуации в лечебных учреждениях Донбасса им оказать в полном объеме не могут.

Как сообщили в министерстве, во время перелета ухудшения состояния детей не зафиксировано — все перенесли полет хорошо. Во время полета детей сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Спецборт оснащен медицинскими модулями и необходимым оборудованием, что позволяет оказывать любую медицинскую помощь и во время полета.

Детей передадут врачам Центра медицины катастроф, которые доставят их в специализированные медицинские учреждения.