Украинские оккупанты атаковали позиции армии ДНР на южном фронте

В пятницу, 14 октября, после полудня, украинские подразделения атаковали позиции сил ДНР в районе населенного пункта Ленинское, расположенного на юге ДНР.
«Украинские подразделения в нарушение своих обязательств по прекращению огня сегодня с 13:50 начали атаковать наши позиции. После проведения артиллерийской подготовки с применением 152-мм орудий подразделения противника перешли в атаку силами до одной роты в районе села Ленинское при поддержке минометного огня», - сообщили в минобороны Республики.
«С направления н. п. Водяное в направлении Ленинского в атаку выдвинулась пехота ВСУ численностью до роты (около 100 человек). Наступление украинского штурмового отряда поддерживается плотным миномётным огнем. Попытка наступления на этом участке не стала сюрпризом для армии ДНР - подразделения Народной милиции ДНР удерживают свои позиции, идёт бой»,- сообщил военкор Олег Никитин.
Военное руководство ДНР призвало сотрудников миссии ОБСЕ принять меры по прекращению огня со стороны ВСУ на южном фронте. Впрочем, и без помощи ОБСЕ армейцы Республики сумели отразить атаку украинских оккупантов. Украинская армия понесла потери. «Предварительные потери противника: 1 БМП подбита, 5 украинских боевиков уничтожено», - рассказал спикер минобороны ДНР Александр Басурин.
Украинские СМИ подали сегодняшние события на южном фронте Донбасса со своей, «патриотической» точки зрения, панически заявив, что армия ДНР продвинулась «на Мариупольском направлении».
Отправить комментарий