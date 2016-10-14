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Украинские оккупанты атаковали позиции армии ДНР на южном фронте

опубликовано alex1943 в Пт, 14/10/2016 - 19:50 Новость: тема тэги гео
ataka
В пятницу, 14 октября, после полудня, украинские подразделения атаковали позиции сил ДНР в районе населенного пункта Ленинское, расположенного на юге ДНР.

«Украинские подразделения в нарушение своих обязательств по прекращению огня сегодня с 13:50 начали атаковать наши позиции. После проведения артиллерийской подготовки с применением 152-мм орудий подразделения противника перешли в атаку силами до одной роты в районе села Ленинское при поддержке минометного огня», - сообщили в минобороны Республики.

«С направления н. п. Водяное в направлении Ленинского в атаку выдвинулась пехота ВСУ численностью до роты (около 100 человек). Наступление украинского штурмового отряда поддерживается плотным миномётным огнем. Попытка наступления на этом участке не стала сюрпризом для армии ДНР - подразделения Народной милиции ДНР удерживают свои позиции, идёт бой»,- сообщил военкор Олег Никитин.

Военное руководство ДНР призвало сотрудников миссии ОБСЕ принять меры по прекращению огня со стороны ВСУ на южном фронте. Впрочем, и без помощи ОБСЕ армейцы Республики сумели отразить атаку украинских оккупантов. Украинская армия понесла потери. «Предварительные потери противника: 1 БМП подбита, 5 украинских боевиков уничтожено», - рассказал спикер минобороны ДНР Александр Басурин.

Украинские СМИ подали сегодняшние события на южном фронте Донбасса со своей, «патриотической» точки зрения, панически заявив, что армия ДНР продвинулась «на Мариупольском направлении».

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