Европа и Израиль мешают величию бандеровского движения - «свободовец» Тягнибок на митинге в Киеве

На митинге в Киеве по случаю «Дня защитиника Украины» 14 октября (День создания УПА — ред.) ярый националист, лидер откровенно фашистской партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что после евромайдана украинцы прониклись бандеровской идеологией, но теперь Польша, Израиль и Германия начинают мешать этому, особенно поляки, своим, уже нашумевшим фильмом «Волынь», повествующим о Волынской резне, устроенной бандеровцами в 1943 году.

Вот зажигательная и во многом провокационная речь пана Тягнибока: «Сегодня весь мир знает, что «Слава Украине – героям слава» – не просто бандеровское приветствие, которое вошло в быт, это фактически символ украинской борьбы за нашу независимость, идеалы и ценности, которые мы с вами исповедуем. Только наша власть начала проявлять слабохарактерность – праздник провозгласили, но идеологическую атаку не провели, чтобы популяризировать УПА. А наши как бы друзья, как бы адвокаты в Европе, ощутив слабость власти, решили возвеличить себя и унизить украинцев... Фильм «Волынь»… Для чего это делается? Разве это не на руку Москвы? Или назначение на должность консула в Луцке политика, который открыто говорит, что Бандера – бандит? Как это назвать? Дружеский жест со стороны соседа-адвоката?

Или другие примеры? Просто массовые случаи уничтожения украинских могил! Католическая Польша позволяет, чтобы валили украинские кресты?! Я этого не понимаю! Я апеллирую к власти. Если бы не ваша слабость, никто бы не мог этого делать! В мире уважают только сильных! И не удивляйтесь, когда завтра будут ставить перед нами имущественные вопросы – будут приходить и забирать наше имущество!

Нельзя попускать! Приезжает президент Израиля – ему предоставляют наивысшую трибуну нашей державы и под овации тех слуг олигархов, что сидят в Верховной Раде, президент Израиля унижает украинцев, обвиняя нас в геноциде! Где реакция власти?! Так нас можно как тряпку положить на землю и вытирать о нас ноги. А через неделю приезжает глава МИД Германии. Так вообще делает заявление, что, оказывается, холокост начался с Бабьего яра!

Вывод какой? Во всех бедах на земле виновны украинцы! Где воевала УПА? Под Краковом, Варшавой? Или под Тель-Авивом? Да она работала на моей земле!».

Так кричал Тягнибок в микрофон под одобрительный гул своих единомышленников, собравшихся у памятника Шевченко в Киеве.