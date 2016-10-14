Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Порошенко поздравил с Днем защитника Украины кадрами из рекламы российской боевой техники опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 21:10 Новость: тема тэги гео Сегодня президент Украины Порошенко, в честь нововыдуманного праздника – «Дня защитника Украины», который решили отмечать 14 октября, опубликовал на своей странице в Facebook патриотическое видео о мощи украинских вооруженных сил, в котором задействована тяжелая военная техника.

Но вот незадача, как выясняется, некоторые кадры ролика Порошенко имеют поразительное сходство с видео, рекламирующим российскую бронемашину БМП-3, которое было снято в России в 2014 году. Например, в обоих роликах совпадает кадр, где крупным планом изображена пушка, также идентичны кадры на седьмой секунде видео от Порошенко и второй минуте российского клипа, разница лишь в добавленном украинском флаге, который можно рассмотреть на БМП в версии украинского президента. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее