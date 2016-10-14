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Президент Порошенко: в субботу, 15 октября, украинская армия получит новую партию вооружения и военной техники

опубликовано alex1943 в Пт, 14/10/2016 - 21:17 Новость: тема тэги гео
por i tanki
Об этом Порошенко сказал 14 октября в Киеве, после церемонии принесения торжественной клятвы учащимися военного лицея имени Богуна. Он подчеркнул, что это подарок для ВСУ по случаю Дня защитника Украины.

«На этот раз речь идет о боевой и транспортной авиации, ракетно-артиллерийском вооружении, танках, БМП, бронетранспортерах, грузовых автомобилях и средствах тылового обеспечения», - сказал Порошенко.

Также президент сообщил, что в 2016 году украинская армия уже получила около 2 000 единиц различного вооружения и техники, а в следующем году на вооружение ВСУ планируется выделить 11 миллиардов гривен.

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