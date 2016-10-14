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Реформы приглашенных экономических советников – "план Моргентау"

опубликовано alex1943 в Пт, 14/10/2016 - 21:41 Новость: тема тэги гео
Galasjuk
Реформы Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша являются "планом Моргентау" для Украины. Такое мнение высказал глава парламентского комитета по промышленной политике Виктор Галасюк. Как известно, "план Моргентау" был предложен в сентябре 1944 года на 2-й квебекской конференции. Он предусматривал расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвидацию тяжелой промышленности, демилитаризацию и превращение Германии в аграрную страну.

Однако в 1947 году был принят во многом обратный, индустриальный "план Маршалла", поскольку, по оценкам экс-президента США Герберта Гувера, для превращения Германии в аграрную страну союзникам пришлось бы уничтожить или вывезти из страны 25 миллионов немцев.

"Экономические диверсанты! Это первое, что приходит в голову после внимательного ознакомления с Пакетом реформ Бальцеровича и Миклоша. Это же как надо не любить Украину, чтобы предлагать этот современный "план Моргентау" украинской власти!", - сказал В.Галасюк.

Парламентарий отметил - Украине советуют безотлагательно устранить торговые "раздражители" в отношениях с ЕС, поднять пенсионный возраст, отменить мораторий на продажу с/х земель, приватизировать стратегические предприятия такие как "Турбоатом" и "Электротяжмаш", отказаться от создания институтов экономического развития, сократить расходы бюджета, провести принудительное объединение территориальных общин, вернуться к налоговой реформе Минфина 2015 года (где предусмотрена ликвидация упрощенной системы налогообложения для юридических. человек), провести глубокую дерегуляцию, ликвидировать трудовые книжки как весомую преграду для бизнеса и работников и тому подобное.

"Эти "гостевые реформаторы" утверждают, что лучшая стратегия - продолжить хорошее сотрудничество с МВФ". "У меня вопрос - эти "пришельцы" работают на стран-конкурентов, которые заинтересованы в нашем сырье и эмигрантах? То, что не на Украину - это 100%!" – подчеркнул нардеп.

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