Традиционно в октябре в блокадном Донецке состоялся фестиваль «Звезды мирового балета»

Международный фестиваль «Звезды мирового балета» впервые состоялся в 1994 году в донецком дворце молодежи «Юность». Позднее вышел на международный уровень и стал соответственно новому статусу проходить на сцене «Донбасс Оперы». За время проведения в нем принимали участие десятки звезд балетного искусства мира, в частности Анастасия Волочкова, Николай Цискаридзе и Шоко Накамура.

Фестиваль «Звезды мирового балета» начался 13 октября в столице ДНР. Ведущие артисты из семи стран мира выступят на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко.

По данным организаторов, в фестивале примут участие лучшие артисты из РФ, Белоруссии, Украины, Казахстана, Японии, Израиля и ДНР. Программа включает номера от классического «Ромео и Джульетта» Шекспира до современного «a Room», поставленного на музыку американца Джона Кейджа.

«Фестиваль имеет огромное значение для жителей Донецка. Наши зрители находятся в ожидании окончания войны. Культура была всегда вне политики и войны. Звучат музы – пушки молчат. Надеемся, что эти три дня, пока будет идти фестиваль, пушки будут молчать», — отметил и.о. министра культуры Михаил Желтяков.

Продлятся мероприятия до 15 октября. Вчера «звезды балета» открылись романтическим балетом легендарного французского композитора Адольфа Адана «Жизель». В главных партиях выступили артисты Талгат Кожабаев из Казахстана и Лилия Орехова из России.

Во второй день на сцене «Донбасс Оперы» зрители увидят порядка 10 номеров, среди которых известный всему миру балет «Осень» на музыку Вивальди, созданный французским балетмейстером Роланом Пети. В заключительный день ожидается также концерт Народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона.

«В торжественном закрытии примет участие хор Донецкого государственного академического театра оперы и балета, где главный хормейстер Людмила Стрельцова. Он еще до войны считался самым лучшим в Украине», — подчеркнула заместитель руководителя литературно-драматургической части театра Татьяна Мельникова.