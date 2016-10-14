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Главная Сводка событий Новороссии за 14 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 22:19

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Вооруженные силы Украины прекратили соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Силовики перешли к массированным обстрелам территории ДНР, заявил сегодня глава делегации ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин. Сегодня днем Украинские силовики атаковали позиции сил ДНР в районе села Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в оперативном командовании страны. В ходе атаки Украинская армия понесла потери: около 10 человек убиты, подбита одна БМП, уничтожен «Урал» с боеприпасами, заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В результате военной агрессии Киева за эту неделю шесть человек погибли, еще десять пострадали. А также 31 здание в семи населенных пунктах Донецкой Народной Республики повреждено.

Сапёры МЧС ДНР за неделю обезвредили 60 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин. Напомним, что спасатели ДНР регулярно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Сегодня Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики за неделю перебросили к фронту десятки артиллерийских орудий, танки, минометы, РСЗО, ЗРК и беспилотники для проведения аэроразведки.

Военнослужащие ВСУ обстреляли мирных жителей, которые пытались переправиться через реку Северский Донец в районе Славяносербска. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе села Калиново, огонь велся из минометов калибром 120 мм. Выпущено 50 мин. "Потерь нет". Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее