Главная

Как аукнется, так и откликнется: в Мариуполе испортили мурал, подаренный городу карателями полка «Азов»

опубликовано alex1943 в Пт, 14/10/2016 - 22:23 Новость: тема тэги гео
mural
Неизвестные народные мстители уже во второй раз забрызгали красной краской изображения на мурале, который по сообщениям провластных СМИ был «подарен Мариуполю» вояками из карательного полка «Азов». После первой акции протеста этот мурал восстанавливали местные активисты движения «Будуємо Україну разом».

Мурал называется высокопарно: «Дух времени», и на нем изображены «герои» самого «Азова» а также бандеровцы УПА в старинных козацких одеждах, но с современным оружием в руках. Находится этот мурал у здания СБУ, так что народные мстители явно рисковали, проводя свою акцию по закрашиванию лиц украинских «героев», в отличие от вояк самого «Азова», которые публично сносили в приморском городе памятники советских времен в рамках так называемой декоммунизации.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет