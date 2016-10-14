Как аукнется, так и откликнется: в Мариуполе испортили мурал, подаренный городу карателями полка «Азов»

Неизвестные народные мстители уже во второй раз забрызгали красной краской изображения на мурале, который по сообщениям провластных СМИ был «подарен Мариуполю» вояками из карательного полка «Азов». После первой акции протеста этот мурал восстанавливали местные активисты движения «Будуємо Україну разом».

Мурал называется высокопарно: «Дух времени», и на нем изображены «герои» самого «Азова» а также бандеровцы УПА в старинных козацких одеждах, но с современным оружием в руках. Находится этот мурал у здания СБУ, так что народные мстители явно рисковали, проводя свою акцию по закрашиванию лиц украинских «героев», в отличие от вояк самого «Азова», которые публично сносили в приморском городе памятники советских времен в рамках так называемой декоммунизации.